Маркевич: Контроль за ценами необходим всегда

Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал, как обстоят дела с ценами в республике.

"Цены всегда имеют ключевое значение для жизни всех людей: и с высоким уровнем дохода, и со средним, и с более низким. И, конечно, люди видят, что на государственном уровне принимаются меры для мониторинга цен. Но эффективность этих мер бывает, к сожалению, разная", - заметил Маркевич.

Он привел такой пример. Людям непонятно, почему у производителей традиционных видов продукции (картофеля и других овощей) она покупается, условно, за 30 копеек, а в торговых сетях продается за 1,5 рубля. Так, в Минске на очень хорошем уровне были проведены сельскохозяйственные ярмарки. Практически по ценам производителя продавались наши традиционные продукты - яблоки, картошка. Но перед Новым годом стало заметно, что снизился ассортимент овощной продукции - того же картофеля. И именно после вмешательства правительства ассортимент улучшился. "И мы видим, что появился и картофель хорошего качества, и свекла, и другие овощи. Поэтому контроль за ценами всегда необходим. И говоря о социально ориентированном государстве, мы не можем упускать из виду, что именно по ценам судят и об эффективности власти в том числе. Поэтому вопрос социальный вроде бы, но он и политический. На мой взгляд, и Президент очень большое внимание этому уделяет".

Кроме того, эксперт подчеркнул: мировой опыт свидетельствует о том, что даже в странах с прозрачной рыночной экономикой все равно есть государственное регулирование (оно не только присутствует, но и усиливается). Это общая тенденция, а в Беларуси это традиционно.

К слову, Лукашенко также акцентирует внимание на том, что в Беларуси нужно усилить вопросы планирования.