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МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси дополнило список расходов, которые можно включать в затраты по доставке товара.
Так, при их перевозке сторонними организациями и ИП, если стоимость товаров подвергается госрегулированию, то расходы на транспортную упаковку и тару при перевозке могут быть включены в затраты, но только по цене покупки.
Прежде в цену можно было закладывать только сами услуги по перевозке, но не стоимость упаковки перевозчика.
Ранее глава МАРТ сообщал, что к началу нового года планируется разработать новый вариант системы регулирования цен, который будет обсуждаться уже в 2025 году. При этом ценовое постановление № 713 доказало свою эффективность в сдерживании инфляции.
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