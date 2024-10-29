МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси дополнило список расходов, которые можно включать в затраты по доставке товара.

Так, при их перевозке сторонними организациями и ИП, если стоимость товаров подвергается госрегулированию, то расходы на транспортную упаковку и тару при перевозке могут быть включены в затраты, но только по цене покупки.

Прежде в цену можно было закладывать только сами услуги по перевозке, но не стоимость упаковки перевозчика.