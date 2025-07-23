3.73 BYN
2.92 BYN
3.42 BYN
МАРТ и Белорусский профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания подписали тарифное соглашение
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с отраслевым профсоюзом подписали тарифное соглашение. Сфера бытового широко представлена по всей стране и насчитывает более 140 видов услуг: от парикмахерских и салонов красоты до ремонта мебели и транспортных средств.
Нормы направлены на расширение перечня гарантий для работников организаций бытового обслуживания населения и улучшение условий труда.
Анатолий Юрастов, начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Основная цель - объединить усилия для повышения конкурентоспособности организации, соблюдения прав работников сферы бытового обслуживания (это и стимулирующие выплаты, и дополнительные отпуска, и другие гарантии)".
Меры поддержки коснутся повышения престижа рабочих профессий, закрепляемости кадров, развития профессиональных навыков молодежи. Молодым работникам будет представлена помощь с жильем.