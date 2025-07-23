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МАРТ и Белорусский профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания подписали тарифное соглашение

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с отраслевым профсоюзом подписали тарифное соглашение. Сфера бытового широко представлена по всей стране и насчитывает более 140 видов услуг: от парикмахерских и салонов красоты до ремонта мебели и транспортных средств.

Нормы направлены на расширение перечня гарантий для работников организаций бытового обслуживания населения и улучшение условий труда.

Анатолий Юрастов, начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Основная цель - объединить усилия для повышения конкурентоспособности организации, соблюдения прав работников сферы бытового обслуживания (это и стимулирующие выплаты,  и дополнительные отпуска, и другие гарантии)".

Меры поддержки коснутся повышения престижа рабочих профессий, закрепляемости кадров, развития профессиональных навыков молодежи. Молодым работникам будет представлена помощь с жильем.

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