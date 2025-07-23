МАРТ и Белорусский профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания подписали тарифное соглашение

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с отраслевым профсоюзом подписали тарифное соглашение. Сфера бытового широко представлена по всей стране и насчитывает более 140 видов услуг: от парикмахерских и салонов красоты до ремонта мебели и транспортных средств.