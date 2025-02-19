МАРТ определил рост цен в Беларуси в 2025 году. Узнали, когда ждать максимальную инфляцию

В Беларуси утвердили уровень допустимого роста цен на 2025 год. МАРТ определил показатели ежемесячно допустимого роста цен в текущем году. Параметры рассчитали по отношению к декабрю 2024 года.

Так, в январе этот показатель определен на уровне 0,7 %. В итоге к концу года планируют ограничить инфляцию на уровне 5 %. При этом самый большой показатель ожидается в феврале - порядка 1,2 %.