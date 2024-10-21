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МАРТ предлагает пересмотреть организацию сельскохозярмарок в Беларуси
Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает пересмотреть организацию сельскохозярмарок в Беларуси.
Существенных нарушений в работе нет, но коррективы все же внесут, учитывая правовые новшества для организаторов. Одно из них - разграничение понятий ярмарка и обычная разносная торговля, где товары продают 2-3 субъекта, а покупателей вводят в заблуждение касательно широкого ассортимента товаров.
Ключевое для ведомства - чтобы в ярмарках активно участвовали местные производители со всех регионов.
В ближайшее время организаторы ярмарок смогут подать заявления через единый портал электронных услуг.
Планируется, что новые нормы вступят в силу с января 2025 года. Изменения позволят повысить статус и привлекательность ярмарок и увеличить объемы продаж товаров белорусского производства.
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