МАРТ предлагает пересмотреть организацию сельскохозярмарок в Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает пересмотреть организацию сельскохозярмарок в Беларуси.

Существенных нарушений в работе нет, но коррективы все же внесут, учитывая правовые новшества для организаторов. Одно из них - разграничение понятий ярмарка и обычная разносная торговля, где товары продают 2-3 субъекта, а покупателей вводят в заблуждение касательно широкого ассортимента товаров.

Ключевое для ведомства - чтобы в ярмарках активно участвовали местные производители со всех регионов.

В ближайшее время организаторы ярмарок смогут подать заявления через единый портал электронных услуг.