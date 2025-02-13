МАРТ провел мониторинг стабфондов. Что показали проверки?

Плодоовощной продукции в Беларуси хватит до конца межсезонья. МАРТ совместно с исполкомами провел мониторинг стабфондов.

Как показали проверки, а они проводились по всей стране, хранилища соответствуют требованиям по температурному режиму и условиям хранения. Плодоовощная продукция имеет товарный вид.

Ирина Мурончик, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Было установлено, что продукция хорошего качества, состояние овощехранилища удовлетворительное. Остатки овощей позволят обеспечить покупателей качественной плодоовощной продукцией. Имеются определенные шероховатости, о которых оперативно проинформированы и заинтересованы. Вообщем МАРТ будет продолжен контроль за качеством и использованием стабилизационных фондов".

Всего в стабфонды заложено почти 122 тыс. тонн продукции. Это картофель, капуста, морковь, свекла, лук и яблоки.