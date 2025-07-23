МАРТ: разработана стратегия развития торговли и общепита до 2035 года

Рост цифровой торговли и увеличение доли белорусских товаров на внутреннем рынке - в МАРТ подвели итоги первых шести месяцев 2025 года.

Розничный товарооборот прибавил 9 %. Большой вклад вносит интернет-коммерция. На сегодня это почти 12 %. За два года она выросла в два раза.

Торговля занимает второе место по удельному весу в ВВП. А все новации и корректировки в законодательстве принимаются для того, чтобы сделать правила торговли более прозрачными.

Как рассказала Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в настоящее время в Беларуси разработана стратегия развития в области торговли, общественного питания в период до 2035 года. Документ учитывает все мировые тенденции, которые есть в этой сфере.

"Самая основная задача - это развитие торговли, защита покупателя, чтобы он мог понимать все свои права и обязанности. Развитие, например, фирменной торговли, магазинов шаговой доступности, обязательно развитие интернет-торговли, упорядочение интернет-торговли, регулирование и маркетплейсов, чтобы мы шли в ногу с миром, со временем", - отметила Наталья Мельникова.