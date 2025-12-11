3.75 BYN
МАРТ запустил новый проект по продвижению белорусских товаров
В чем суть нового проекта от МАРТ "Кожная пятница - роднае, сваё"? В последний день рабочей недели напомнить себе о высоком качестве белорусских товаров - одежды, продуктов, техники.
Придите на работу в обуви от отечественного производителя или послушайте белорусскую музыку - и вы уже участник акции. Поддержать проект очень просто: можно заполнить форму на сайте МАРТ или выложить в соцсетях пост с хештегом #ДеньРодногоСвоего.
Олег Дикун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Мы хотели бы, чтобы в пятницу, в день, когда движение немножко замедляется, и у нас есть время передохнуть, в преддверии выходных каждый белорус принял участие в данном проекте: придя в торговый объект, купив белорусские товары (на самом деле, хорошие товары, продукты питания или одежду), придя домой, приготовив ужин из белорусских товаров (могут быть белорусские блюда, драники и тому подобное), и в кругу семьи, в кругу друзей вспомнил про наши корни".
Проект - это продолжение работы по увеличению продаж отечественной продукции.