МАРТ запустил новый проект по продвижению белорусских товаров

Придите на работу в обуви от отечественного производителя или послушайте белорусскую музыку - и вы уже участник акции. Поддержать проект очень просто: можно заполнить форму на сайте МАРТ или выложить в соцсетях пост с хештегом #ДеньРодногоСвоего.

"Мы хотели бы, чтобы в пятницу, в день, когда движение немножко замедляется, и у нас есть время передохнуть, в преддверии выходных каждый белорус принял участие в данном проекте: придя в торговый объект, купив белорусские товары (на самом деле, хорошие товары, продукты питания или одежду), придя домой, приготовив ужин из белорусских товаров (могут быть белорусские блюда, драники и тому подобное), и в кругу семьи, в кругу друзей вспомнил про наши корни".