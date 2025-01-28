Медведева: Объем промышленного производства в Беларуси за 30 лет вырос в 4,2 раза

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Об устойчивости развития говорят лучше всего и цифры, и факты. Беларусь всегда гордилась своим промышленным потенциалом. Мы говорим, что сохранили большие предприятия.

Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в проекте "Актуальное интервью" рассказала, как изменилась наша промышленность за 30 лет и что о ней говорит статистика.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Действительно, наша промышленность очень хорошо развивается, причем ее основная направленность - это инновации, применение новых технологий".

Объем промышленного производства за 30 лет увеличился в сопоставимых ценах в 4,2 раза. При этом на долю высокотехнологичных производств приходится 40 % объема промышленного производства.

"Для понимания, наши товары пользуются спросом за рубежом. И, например, за последние 15 лет экспорт промышленного производства вырос практически в два раза. О чем это говорит? О том, что та продукция, которая продается, интересна нашим потребителям", - отметила Инна Медведева.

"За 30-летие сделано очень много. Как в том, чтобы углубить переработку местных видов сырья и поставить новые предприятия, нацеленные на местные виды сырья - это и деревообработка, и новые предприятия по производству продуктов питания. И "Сделано в Беларуси" - это уже такой бренд, это отметка качества", - сказала председатель Белстата.

Беларусь начала производить беленую целлюлозу, легковые автомобили, беспилотные сельскохозяйственные машины, ID-карты и так далее. "Ну и, конечно, это самый большой плюс, который был внесен в развитие промышленного производства и науки - это Белорусская атомная электростанция. С вводом БелАЭС мы улучшили один из ключевых показателей энергетической безопасности - обеспеченность собственными топливно-энергетическими ресурсами с 15 % до 31,9 %", - подчеркнула Инна Медведева.