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"Мельница успеха" расширила свою географию: форум собрал делегации стран - участниц ШОС
XV Международный экономический форум "Мельница успеха" в 15-й раз собрал представителей бизнеса в Могилеве, расширив свою географию. Теперь это 16 регионов России, а также Китай, Таджикистан, Индия, Иран и Пакистан.
Присутствовали и делегации стран - участниц ШОС. В 2024 году полноправным участником организации стала и Беларусь.
Презентация инвестиционных проектов, бизнес-площадок - программа форума насыщенная.
"Мы презентуем абсолютно все сферы нашей деятельности. Это в первую очередь промышленность. У нас есть Могилевский завод лифтового машиностроения, Бобруйскагромаш, Трансмаш", - рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.
Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:
"Это прежде всего создание, как подчеркивали наши президенты, одинаковых, равных условий для предпринимателей и субъектов хозяйствования как из Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Все делается для того, чтобы в перспективе выйти на тождественность российской и белорусской продукции".
В программе предусмотрена работа по секциям на тему развития сотрудничества. 17 октября во время пленарного совещания состоялось подписание ряда двусторонних документов - протоколов и намерений.
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