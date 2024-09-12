"Мельница успеха" расширила свою географию: форум собрал делегации стран - участниц ШОС

XV Международный экономический форум "Мельница успеха" в 15-й раз собрал представителей бизнеса в Могилеве, расширив свою географию. Теперь это 16 регионов России, а также Китай, Таджикистан, Индия, Иран и Пакистан.

Присутствовали и делегации стран - участниц ШОС. В 2024 году полноправным участником организации стала и Беларусь.

Презентация инвестиционных проектов, бизнес-площадок - программа форума насыщенная.

"Мы презентуем абсолютно все сферы нашей деятельности. Это в первую очередь промышленность. У нас есть Могилевский завод лифтового машиностроения, Бобруйскагромаш, Трансмаш", - рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:

"Это прежде всего создание, как подчеркивали наши президенты, одинаковых, равных условий для предпринимателей и субъектов хозяйствования как из Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Все делается для того, чтобы в перспективе выйти на тождественность российской и белорусской продукции".