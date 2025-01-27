Меморандум о сотрудничестве подписали Совет Республики Беларусь и Национальный совет провинций ЮАР

"В этом мире должны объединиться те страны, которые ценят правду", - отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с представителями Национального совета провинций ЮАР. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, который позволит расширить взаимодействие также в торгово-экономической, социальной и молодежной сферах. Южно-африканские коллеги готовы увеличить поставки авокадо, ореха макадамии и тропических фруктов в Беларусь. Также важное направление - региональное сотрудничество. Усилят взаимодействие 9 провинций ЮАР и 6 белорусских областей.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"На сегодняшний день у нас подписано только одно соглашение о партнерстве между Могилевской областью и одной из провинций Южноафриканской республики. Договорились, что в ближайшее время наметим конкретные шаги. Мы договорились подготовить дорожную карту двустороннего сотрудничества, которая будет обсуждена в ближайшее время в формате видеоконференции между профильными комиссиями наших палат. В ее рамках мы планируем согласовать , конкретные направления сотрудничества в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины".

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций ЮАР:

"Нас прежде всего интересует сфера, где мы можем быть полезны друг другу, где мы можем обмениваться опытом. Мы заинтересованы в том, чтобы усилить участие в парламенте, усилить публицистическую активность. Мы сами пишем законы, и нам очень интересно, как происходят эти же процессы в Беларуси. Мы хотим наблюдать и учиться. Мы также поддерживаем любое взаимодействие и сотрудничество в гуманитарной сфере".