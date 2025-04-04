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Метро за рубль - в Минске дорожает проезд в общественном транспорте
В Минске дорожает проезд в общественном транспорте. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета № 1169 от 27 марта 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.
Одна поездка в автобусе категории М3, троллейбусе, трамвае, а также провоз ручной клади, занимающей одно место, пассажиру обойдется в 95 копеек (сейчас 85 копеек).
Проезд и провоз ручной клади в метро будет стоить 1 рубль (сейчас 90 копеек).
Изменится и стоимость проездных документов на городские перевозки пассажиров. Например, единый проездной на 10 суток подорожает с 17 рублей 93 копеек до 20 рублей 1 копейки, а на 30 суток - с 51 рубля 5 копеек до 56 рублей 97 копеек.
Решение вступает в силу через пять дней после его официального опубликования.