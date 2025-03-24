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Международная конференция арбитражных институтов пройдет в Минске 15 мая
Белорусская торгово-промышленная палата организует 15 мая 2025 года в Минске Международную конференцию арбитражных институтов при торгово-промышленных палатах стран СНГ.
Конференция соберет 200 представителей бизнеса, 15 опытных отечественных и зарубежных арбитров, включенных в рекомендательные списки более 30 арбитражных институтов. Также запланированы 4 последовательные сессии, включая выступление опытных инхаус-юристов и деловую игру "Рассмотрение спора в международном арбитражном (третейском) суде на основе актуального кейса".
Опытные арбитры дадут рекомендации, как избежать ошибок при заключении, исполнении внешнеэкономических сделок, признании и приведении в исполнение решений на территории иностранных государств, а также в рамках досудебного и судебного урегулирования споров.
Детальную информацию о конференции, ее программе, спикерах, условиях участия можно узнать на сайте конференции, а также в официальном телеграм-канале БелТПП .