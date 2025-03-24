Международная конференция арбитражных институтов пройдет в Минске 15 мая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/181509d9-071c-4793-8909-2fb04dac00dd/conversions/77b3d1fd-86c6-42e3-b8f5-3dc370329f94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/181509d9-071c-4793-8909-2fb04dac00dd/conversions/77b3d1fd-86c6-42e3-b8f5-3dc370329f94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/181509d9-071c-4793-8909-2fb04dac00dd/conversions/77b3d1fd-86c6-42e3-b8f5-3dc370329f94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/181509d9-071c-4793-8909-2fb04dac00dd/conversions/77b3d1fd-86c6-42e3-b8f5-3dc370329f94-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская торгово-промышленная палата организует 15 мая 2025 года в Минске Международную конференцию арбитражных институтов при торгово-промышленных палатах стран СНГ.

Конференция соберет 200 представителей бизнеса, 15 опытных отечественных и зарубежных арбитров, включенных в рекомендательные списки более 30 арбитражных институтов. Также запланированы 4 последовательные сессии, включая выступление опытных инхаус-юристов и деловую игру "Рассмотрение спора в международном арбитражном (третейском) суде на основе актуального кейса".

Опытные арбитры дадут рекомендации, как избежать ошибок при заключении, исполнении внешнеэкономических сделок, признании и приведении в исполнение решений на территории иностранных государств, а также в рамках досудебного и судебного урегулирования споров.