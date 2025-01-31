Межправсовет ЕАЭС собрался в широком составе

В нынешнем году нужно качественно завершить реализацию стратегических направлений развития евразийский интеграции до 2025 года. Об этом говорили 31 января в Алматы на межправсовете. Там открылся и цифровой форум.

Ключевая задача - найти баланс между внедрением передовых технологий, безопасностью и социальной стабильностью.

Космические полеты, выход на орбиту и путешествие в галактике - так дети рисуют мир. Да, мир меняется быстро, заставляя взрослых видеть наперед. Рисков при этом немало, и они тоже часть прогресса.

Как искусственный интеллект меняет экономику? Об этом лучше других знают те, кто уже сегодня предлагает инновационные решения для завтрашнего дня. Лучшие разработки в евразийском союзе представлены на форуме Digital Almaty. Например, робот - цифровой судебный исполнитель. Может отправить СМС о превышении скорости, отправить штраф, если человек превысил скорость. Потом контролирует, чтобы деньги были выплачены. Это экономит время и деньги судебных органов.

А вот разработки белорусских ученых экономят время аграриев и повышают урожайность полей. Точное земледелие и не только от Академии наук.

Порой искусственный интеллект нам льстит, делая моложе. Но это приятный бонус.

А вот отечественные ноу-хау по диагностике болезней в помощь медикам, которая точно не будет лишней.

Белорусы все громче говорят о необходимости собственного программного обеспечения. Санкции заставили двигаться быстрее. Удается и запускать оборудование, которое просто остановилось без поддержки.

Сегодня уже понятно: конкуренция важна. Но точно можно больше выиграть от кооперации, поэтому евразийская "пятерка" делится своим опытом.

"Мы долго обучали на своих данных чужие модели. Сегодня мы понимаем, что поодиночке собрать необходимые массивы, чтобы сформировать собственные решения на национальном уровне, будет сложно. Но наши интеграционные механизмы дают прекрасную возможность выполнять эту задачу сообща. Именно поэтому на уровне государств - членов ЕАЭС в год председательства Республики Беларусь хочется отметить важность и ценность такого понятия, как данные", - заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Точечные вопросы интеграции - от макроэкономики до электронной торговли - в повестке межправсовета.

В "пятерке" уверены: треть розницы через пять лет уйдет в онлайн. И, конечно, нужны единые правила. Собственные ценовые индикаторы для биржевой торговли - это тоже важно. В Беларуси через эти площадки продают от молока до пиломатериалов.

Нужны не доклады и презентации и решения, сказал белорусский премьер на заседании коллегам по "пятерке". В частности, по формированию общего кооперационного пространства. Ищем новые проекты в АПК. Собственные семена и новации по развитию животноводства как гарант продовольственной безопасности.

"Предлагаю комиссии и в частности промышленному блоку сосредоточить усилия на поиске новых перспективных направлений сотрудничества, активнее продвигать евразийские проекты. Более детальное рассмотрение всего комплекса вопросов промышленной кооперации проведем в рамках осеннего заседания Евразийского межправительственного совета, которое белорусская сторона предполагает совместить в Минске с выездной сессией международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", - отметил премьер-министр.