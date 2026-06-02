Миллионные контракты и новые горизонты - "БЕЛАГРО" бьет рекорды по числу гостей и амбициям партнеров

Центром торгово-экономических связей в начале июня стал Минск. На мировом уровне с участием большого количества международных делегаций выставка "БЕЛАГРО-2026" официально стартовала. Все, чем гордится наша аграрная отрасль - передовые технологии, инновационное оборудование и, конечно, новинки продуктов - собраны на одной площадке. В этом сезоне на белорусской агропромышленной неделе представлены 575 компаний, в том числе и делегации из 16 стран. Это, кстати, больше, чем было заявлено ранее, и превышает число иностранных посетителей прошлого года.

Первый день и насыщенная деловая программа. Самые знаковые события - это форум "АгроШОС" и "Дни ритейла Беларуси и России".

"БЕЛАГРО-2026" - главная площадка достижений в сфере АПК

Здесь все, что выращивает, разрабатывает, собирает и производит агропромышленная индустрия нашей страны. Все, что мы экспортируем на внешние рынки, и чем наполняем внутренний. Ежегодно "БЕЛАГРО" приносит нашей стране миллионные контракты. Пока суммы, конечно, подсчитывать рано. Но от нынешнего форума ждут не меньшей отдачи.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c657278-edc5-4a66-8d11-0c070c82cf3f/conversions/a18eb9e2-7902-4dc7-8d00-82ea3b7fe4d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c657278-edc5-4a66-8d11-0c070c82cf3f/conversions/a18eb9e2-7902-4dc7-8d00-82ea3b7fe4d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c657278-edc5-4a66-8d11-0c070c82cf3f/conversions/a18eb9e2-7902-4dc7-8d00-82ea3b7fe4d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c657278-edc5-4a66-8d11-0c070c82cf3f/conversions/a18eb9e2-7902-4dc7-8d00-82ea3b7fe4d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"На площадке "БЕЛАГРО-2026" сегодня различные стоят задачи: покупка, ознакомление, долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно. Завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашей сельхозтехники. Вы увидите и 500-сильный трактор, как работает сегодня почва, как происходит обработка, заготовка кормов. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники".

Продовольственную безопасность для почти половины населения планеты 2 июня обсуждали на форуме "АгроШОС". Как самый западный и молодой член организации, а еще стратегический партнер официального Пекина и, к слову, мировой экспортер продуктов, Минск имеет важное значение для интеграции. И активность белорусов сегодня особо оценили.

Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca6df733-59ee-4120-9d4d-79ba66b07a98/conversions/e72a7d4e-8461-4ffd-8321-a6047bc06253-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca6df733-59ee-4120-9d4d-79ba66b07a98/conversions/e72a7d4e-8461-4ffd-8321-a6047bc06253-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca6df733-59ee-4120-9d4d-79ba66b07a98/conversions/e72a7d4e-8461-4ffd-8321-a6047bc06253-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca6df733-59ee-4120-9d4d-79ba66b07a98/conversions/e72a7d4e-8461-4ffd-8321-a6047bc06253-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:

"Именно по инициативе Беларуси второй год подряд в рамках Белорусской агропромышленной недели проводится форум "АгроШОС". Эта платформа приобретает традиционный характер и наряду с другой демонстрационной зоной в Янлине в Китае становится постоянно действующей. Мы, как секретариат ШОС, всегда готовы оказывать экспертное, организационное содействие для поддержания статуса этих идей наших государств и членов, в том числе Республики Беларусь".

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

"Мы вступали не ради представительских целей в организацию и в деловой совет. Нам очень важно нащупать те действенные механизмы, которые уже существуют, которые уже работают в рамках организации и самого делового совета. И самое главное - предоставить нашим экспортерам, нашим предприятиям новые возможности, новые платформы для продвижения их продукции".

Масштабно представлена Россия, наш главный торговый партнер. Всего около 20 регионов. В эти дни работа заточена на активное развитие партнерских связей, это как раз в духе белорусско-российского партнерства.

Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/520ca481-664a-4706-84c1-3c50f93cc66b/conversions/8c96ae63-21cf-4d3d-91c1-6393fe7ab64a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/520ca481-664a-4706-84c1-3c50f93cc66b/conversions/8c96ae63-21cf-4d3d-91c1-6393fe7ab64a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/520ca481-664a-4706-84c1-3c50f93cc66b/conversions/8c96ae63-21cf-4d3d-91c1-6393fe7ab64a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/520ca481-664a-4706-84c1-3c50f93cc66b/conversions/8c96ae63-21cf-4d3d-91c1-6393fe7ab64a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области России:

"Приехав из Тюмени, нашли единомышленников в части производства биогрунтов, производства продукции. Пообщались с коллегами, которые производят картофель, овощи. У нас регион нефтегазоносный, но вместе с тем хвастаемся, в хорошем смысле этого слова, достаточно серьезным тепличным производством. И как раз контакты нашей делегации (в общей сложности 18 человек у нас приехало), я уверен, послужат теплому, взаимовыгодному сотрудничеству".

Амбиций у партнеров из Поднебесной не меньше. Под китайские бренды отведена немалая часть павильона. Китай устойчиво сохраняет статус второго по величине рынка сбыта белорусского продовольствия. Переговоры о возможном наращивании поставок - прямо на стендах. Так что линейка наших товаров на дальние рынки расширяется.

Робин Ванг, менеджер компании:

"У нас есть партнеры здесь, поэтому мы приехали на "БЕЛАГРО", чтобы обсудить детали. Мы первый раз в Беларуси и на выставке, мы хотели подробнее изучить стенды, чтобы найти новые контакты".

Возле крупной техники находится делегация Зимбабве. Ожидаемо, наши африканские партнеры приехали в Минск исключительно с профессиональным интересом - ознакомиться с новинками белорусских производителей. Ведь в Зимбабве хорошо известны возможности белорусских машин в климатических условиях Африки (несколько тысяч тракторов и другой техники для АПК мы уже поставили на этот рынок). Для обслуживания открыты сервисные центры, а урожайность в Зимбабве растет.

Дэвис Марапира, замминистра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов Зимбабве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7bea568-4257-48bc-857a-4d1cf54a87d0/conversions/0926bca8-9448-4358-b33f-924422fc96e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7bea568-4257-48bc-857a-4d1cf54a87d0/conversions/0926bca8-9448-4358-b33f-924422fc96e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7bea568-4257-48bc-857a-4d1cf54a87d0/conversions/0926bca8-9448-4358-b33f-924422fc96e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7bea568-4257-48bc-857a-4d1cf54a87d0/conversions/0926bca8-9448-4358-b33f-924422fc96e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дэвис Марапира, замминистра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов Зимбабве:

"У нас в Зимбабве уже есть и белорусские технологии, и тракторы, и комбайны, и сервис. Техника отличная. Мы повысили в Зимбабве производство продуктов питания, что в свою очередь улучшило нашу экономику и АПК".

Впервые на "БЕЛАГРО" и большая коллективная экспозиция Омана. Это очередное подтверждение: Минск и Маскат нацелены выстраивать долгосрочное партнерство. За последние годы интерес оманского бизнеса к Беларуси вырос кратно. Ближний Восток прочно входит в сферу наших деловых интересов.

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Неслучайно "БЕЛАГРО" называют самой вкусной экспозицией страны. Каждое предприятие старается ежегодно удивить новинками. А еще предприимчивые компании прямо на стендах организуют локации для переговоров, чтобы обеспечить самый короткий путь к новым контрактам и соглашениям.