Минэнерго: протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году

Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси на 700 км в 2025 году, сообщили в Минэнерго.

В планах газификация порядка 10 тыс. домовладений и 40 населенных пунктов. Специалисты отметили, благодаря строительству новых сетей природного газа и электрификации в Беларуси удалось снизить потребление сжиженного углеводородного газа в два раза за десять лет.