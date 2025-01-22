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Минэнерго: протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году

Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси на 700 км в 2025 году, сообщили в Минэнерго.

В планах газификация порядка 10 тыс. домовладений и 40 населенных пунктов. Специалисты отметили, благодаря строительству новых сетей природного газа и электрификации в Беларуси удалось снизить потребление сжиженного углеводородного газа в два раза за десять лет.

На данный момент общая протяженность газовых сетей в республике составляет порядка 68 тыс. км. Большие планы и на 2026 год.

природный газ