Минэнерго: протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году

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Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси на 700 км в 2025 году, сообщили в Минэнерго.
В планах газификация порядка 10 тыс. домовладений и 40 населенных пунктов. Специалисты отметили, благодаря строительству новых сетей природного газа и электрификации в Беларуси удалось снизить потребление сжиженного углеводородного газа в два раза за десять лет.
На данный момент общая протяженность газовых сетей в республике составляет порядка 68 тыс. км. Большие планы и на 2026 год.