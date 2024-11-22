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Министр экономики Беларуси: Китай - наш партнер № 1 в Азиатском регионе и среди стран дальней дуги
Автор:Светлана Лукьянюк
10 января депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций.
В повестке заседания и ряд других документов, который выводят уровень международного сотрудничества на новый этап.
Сегодня в повестке заседания Палаты представителей много международных ратификаций. Касаются они стран и рынков, с которыми Беларусь активно выстраивает торгово-экономические взаимоотношения, разрабатывает новые проекты, куда, например, были визиты и в прошлом году на уровне правительства Беларуси - такие страны как Египет, Никарагуа, Куба и Китай.
Китайское соглашение было подписано в Минске в прошлом году во время визита к нам премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна. Тогда оно называлось знаковым, прорывным, оно касается наших взаимных инвестиций, а также сферы услуг, наращивания услуг из Беларуси на китайский рынок, например, речь идет о транспортных услугах. Мы ждем притока капитала в белорусское производство. Это касается таких сфер, как автомобилестроение, и всех компонентов, связанных с ним. Мы рассчитываем, что взаимный поток инвестиций будет возрастать в ближайшие годы.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Это первое соглашение для нашей страны со странами дальней дуги. Но так как Китай - наш партнер номер один в Азиатском регионе и в дальней дуге, то основные новеллы, которые в соглашении закреплены, очень важны с позиций продвижения наших услуг и привлечения китайских инвестиций в создание новых производств. Для нас это очень важно, китайские инвестиции, китайские технологии сегодня номер один в мире".
Как уже подсчитали в Министерстве экономики, после ратификации соглашения (сейчас ждем ратификации со стороны Китайской Республики) уровень взаимных инвестиций вырастет на 30 %, а экспорт услуг из Беларуси на рынок КНР - на 15 %.
Рассматривались также поставки товаров на рынок Египта и Кубы. Нам интересны фрукты из Каира, лекарственные препараты из Гаваны. Мы готовы делиться своими технологиями машиностроения, а также поставлять продукты питания. Причем соглашение с Кубой действует с 2014 года, и назрела необходимость внести изменения, чтобы оно заработало более активно, так как были визиты, подписаны новые соглашения.
Еще один законопроект - это помощь в таможенных делах при поставке на рынок Никарагуа. Был визит правительственной делегации в эту страну, подписано соглашение, и мы готовы активно развивать сотрудничество.
На заседании депутаты поддержали предложение провести на этой сессии парламентские слушания по развитию цифрового права в Беларуси. Этой теме уделяется большое внимание, цифровизация активно входит в нашу жизнь, во все сферы.
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