Минпром хочет направить на роботизацию процессов более 2 млрд рублей

Как сообщили в профильном ведомстве, на данный момент уровень роботизации в Беларуси составляет примерно три робота на 10 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что мы находимся только в начале пути. Есть еще в планах на следующую пятилетку приобретение более 700 единиц новых роботов, автоматизированных линий и устройств как для модернизации действующих объектов, так и для новых инвестпроектов.