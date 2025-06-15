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Минская и Согдийская области укрепляют партнерство Беларуси и Таджикистана
От свободных экономических зон и АПК до здравоохранения и туризма. Беларусь и Таджикистан укрепляют фундамент дружбы через развитие межрегиональных связей. Здесь тон задают Минская и Согдийская области двух стран.
Нынешний товарооборот - 60 млн долларов - будут увеличивать вдвое. Для этого есть торгово-экономическая "платформа" - это такие сферы, как машиностроение, фармацевтика, АПК, легкая промышленность.
Худжанд является одним из древнейших и живописных городов Средней Азии, который находится в Ферганской долине. Это крупный промышленный центр, где есть своя свободная экономическая зона. Визит в Сагдийскую область - это первая зарубежная поездка руководителя центрального региона.
Среди приоритетных сфер взаимодействия - агропромышленный комплекс, где, как ни в крупном сетевом магазине, можно увидеть весь его ассортимент.
Здесь, в самом большом супермаркете Худжанда, можно увидеть, например, белорусское сливочное масло. Это говорит о том, что в принципе в Таджикистане повышен интерес к продукции молочной переработки.
О вкусовых предпочтениях среднеазиатских стран узнали от экспертов сыроваренной отрасли из Слуцка.
Александр Герасименюк, гендиректор Слуцкого сыродельного комбината:
"Слуцкий сыродельный комбинат осваивал рынок Таджикистана сначала по сухим продуктам, а теперь мы видим разнообразие на полке - здесь актуальны полутвердые сыры, также представлены и плавленые. То есть мы можем дополнить эту полку существенным ассортиментом, который имеем. Азиатский рынок традиционен, и сыры со вкусом топленого молока здесь хорошо продаются и востребованы".
Как итог - новые контакты не только в торговле, но и самой перерабатывающей промышленности. Белорусская делегация посетила мясо- и молочные комбинаты в Худжанде. Актуальный пример промышленной кооперации - 1 т сухого молока из Ирана стоит 1,6 тыс. долларов, а из Беларуси на 20 % дороже. Но при этом таджики выбирают именно белорусское из-за его высокого качества.
Хамид Усманов, начальник производства мясомолочных изделий по Согдийской области Таджикистана:
"Наши компании сотрудничают с белорусскими компаниями, например, с Пружанским и Лидским молочными комбинатами. Они каждый год поставляют нам по 1000 т сухого молока. Наши цехи оснащены новейшими технологиями по производству и мясных, и молочных изделий. В этом тоже есть и доля белорусских компаний".
От агропромышленного комплекса к фэшн-индустрии, где у Сагдийской области также сильные позиции. Здесь умело перерабатывают одно из главных национальных богатств - хлопок. В год на предприятии выпускают 1,5 млн штук джинсов.
Минская и Сагдийская области официально взаимодействуют уже 11 лет. Актуальный товарооборот превышает 60 млн долларов. Среди его позиций - машиностроение, фармацевтика, продукция АПК и деревообработки. Эту цифру можно увеличить вдвое - для этого главы регионов подписали план мероприятий на ближайший год.
Раджаббой Ахмадзода, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана:
"Приглашаем белорусских предпринимателей, инвесторов в Республику Таджикистан, в Сагдийскую область для создания совместных предприятий в сфере легкой промышленности, переработки хлопка, получения пряжи".
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Я бы с удовлетворением хотел отметить, что растет товарооборот между нашими странами, в частности регионом - за 2024 год в 1,5 раза, за 2025-й год уже свыше 10 млн долларов. Это темп роста к первому кварталу 2024 года - 141 %. В основном мы поставляем на рынок Таджикистана сахар, говядину, мясо птицы, консервы, продукцию деревообработки. В свою очередь закупаем сухофрукты, орехи, пряжу. При этом потенциал сотрудничества очень большой".
Новые связи и возможности для бизнесменов из Беларуси и Таджикистана наверняка откроет и дополнительная логистика. В планах есть организация прямого авиарейса между Минском и Душанбе.