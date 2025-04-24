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Минская область планирует внедрить ИИ в АПК. Передовой опыт предлагает Татарстан
Минская область планирует стать пионером во внедрении искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе (как в животноводстве, так и в растениеводстве.
Передовой опыт в этой сфере предлагает Татарстан. Об этом сегодня заявили в Миноблисполкоме, где прошла встреча руководства центрального региона с представителями IT-отрасли российского региона. Новые проекты позволят минимизировать ручной труд на молочнотоварных комплексах. Главная цель - улучшение здоровья животных, а значит, увеличение надоев высококачественного молока.
Проекты с искусственным интеллектом планируют внедрять преимущественно на новых молочных фермах. Кстати, в 2025 году в Минской области построят и введут в эксплуатацию около двух десятков комплексов.