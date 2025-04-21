Минтранс предлагает запретить менять способ оплаты после посадки в такси

Минтранс предлагает запретить менять способ оплаты в такси после посадки. Это записано в проект постановления Совмина "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". Уже готовы изменения в документ, они проходят общественное обсуждение.



Сейчас пассажир такси может изменить способ оплаты в приложении уже после того, как поездка начата. Например, если у водителя нет сдачи с крупной купюры. Однако новшества, которые предлагают внести в законодательство, такую возможность исключат.



Среди других новаций - пассажир может отказаться от оплаты поездки, но сделать это можно лишь в случае невыдачи платежного документа, сформированного на программной кассе для такси или кассовом суммирующем аппарате, совмещенном с таксометром, а также если в такси нет такой кассы (исключение - это заказ и оплата такси через приложение только с использованием реквизитов банковских платежных карточек).



Кроме того, предполагается, что с 1 января 2028 года во всех такси должна быть установлена система видеофиксации.