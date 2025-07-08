Минтруда Беларуси: с 1 июля соцвыплаты перечисляются только на базовый счет

Минтруда напоминает: с начала июля социальные выплаты в Беларуси перечисляются только на базовый счет. Изменения коснулись пенсий, пособий на детей, помощи по безработице и других выплат.

Переоформление на базовые счета началось еще в 2022 году. На протяжении трех лет органы соцзащиты проводили широкую информационную кампанию. И сегодня отмечают большую активность граждан.

Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Граждане откликнулись. Мы видим большую активность. Еще некоторые доходят до банков. Тем, которые не дошли до банка, мы настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время, обратившись еще раз в банк с паспортом, открыть новый счет и написать соответствующее заявление о перечислении социальной выплаты на этот счет".