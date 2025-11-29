Мир и порядок: какой белорусы хотят видеть страну к 2030 году

В Беларуси идет доработка Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку.

Основной акцент определен главой государства - дальнейшее повышение благосостояния граждан в условиях мира и порядка. В то же время британский журнал The Economist прогнозирует на 2026-й лишь войны и хаос неопределенности.

Как белорусам обеспечить реализацию своей светлой модели будущего? Скрытые взаимосвязи политики и экономики - в авторской рубрике "Простая экономика".

Белорусское общество подходит к крайне важному этапу - рассмотрению и утверждению Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Документ будет представлен на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Сейчас продолжается разработка программы, идет ее обсуждение и доработка.

Но основной акцент документа был определен главой государства еще ранее: на первом месте стоит повышение благосостояния граждан в условиях мира и порядка.

Президент четко определил: программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех государственных органов и организаций. Важно не потерять время и обеспечить достижение этой главной задачи. Программа будет ежегодно (а не раз в пять лет) выноситься на ВНС.

Она имеет ряд приоритетов, запрос на которые неоднократно звучал в обществе. Речь о цифровизации экономики, сильных регионах, современных дорогах и транспортной инфраструктуре, доступном жилье, качественной мобильной связи, повышении стандартов комфорта.

В документ включены и те направления, которые были обозначены в предвыборной программе Президента. Это касается арендного жилья, туристического потенциала, безопасности нашей страны.

Как достигнуть поставленные социально-экономические цели?

В программе есть и ответ - посредством развития экономического потенциала, а именно повышения уровня технологичности производств, инвестиционной активности предприятий, снижения всех видов затрат, увеличения роста производительности труда и многого другого.

В рамках приоритета "среда для жизни" будут разработаны инвестиционные карты так, чтобы жители каждого из районов страны видели, какие инвестиционные и инфраструктурные проекты будут реализованы именно на их территории, какие дороги, социальные объекты или промышленные предприятия построятся в конкретной местности.

И впервые в Программе социально-экономического развития безопасность государства и общества определены в качестве приоритета.

Глава государства подчеркнул: "Если человек не будет чувствовать за спиной военную мощь, трудно будет говорить об экономике".

Защита государственного суверенитета и совершенствование экономики должны осуществляться за счет дальнейшего развития оборонной промышленности.

Пока белорусы готовятся к Всебелорусскому народному собранию, корпоративные элиты Запада все больше погружаются в состояние хаоса и угрожают планете большой войной.

В преддверии нового года традиционно журнал The Economist публикует обложку-ребус с зашифрованными символами будущих тенденций мировой политики и экономики.

Ключевой тренд в прогнозе - это усиление военной конфронтации между основными игроками мировой политики и экономики. На рисунке обилие военной техники: танков, пушек, ракет, автоматов, противотанковых управляемых ракет, дронов и других видов вооружения.

Затем идут выборы в США, юбилей независимости Соединенных Штатов, рост провокаций в отношении морских торговых судов, не исключаются новые искусственные эпидемии вирусов, конфликт в Украине уйдет с авансцены, но… Простым жителям планеты Земля все это порядком надоело - все ждут ярких эмоций на чемпионате мира по футболу.