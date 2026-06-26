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Мировые цены на нефть постепенно снижаются
Автор:Редакция news.by
Мировые цены на нефть вернулись к уровням до конфликта на Ближнем Востоке. В четверг, 25 июня, стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 2 %, до 72,40 долларов за баррель.
Снижение нефтяных котировок ускорилось после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Признаки нормализации ситуации наблюдаются и в морской логистике: постепенно восстанавливается движение танкеров через Ормузский пролив.