МНС Беларуси: новые кассы бизнесу нужно установить к 1 июля

Отсрочек не будет! Налоговая предупреждает о скором завершении сроков замены кассового оборудования. К 1 июля оно должно соответствовать новым требованиям у всех. Это касается всего бизнеса - независимо от его масштаба или географии.

Перенос сроков для тех, кто не успевает, не рассматривается, а вот административная ответственность вполне себе предусмотрена с учетом того, что было дано время для комфортного перехода: до 100 базовых штрафа для ИП, для юрлиц - до 200.