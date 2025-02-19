МТЗ получил премию в России за лучшие промышленные экскурсии

За весь 2024 год МТЗ посетили порядка 20 тыс. туристов. Почти 5 тыс. из них - иностранцы. География включает 43 страны, в том числе впервые были гости из Перу, Йемена, Сирии и Португалии. Многие иностранные граждане приехали к нам по безвизу.