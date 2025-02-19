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МТЗ получил премию в России за лучшие промышленные экскурсии
Минский тракторный завод стал первым белорусским предприятием, который получил в России приз в сфере событийного маркетинга и коммуникаций. Иными словами, заводу присуждена премия за лучшие промышленные экскурсии.
Победа подтверждает высокий уровень промышленного туризма в стране и открывает новые возможности для его продвижения на международной арене.
За весь 2024 год МТЗ посетили порядка 20 тыс. туристов. Почти 5 тыс. из них - иностранцы. География включает 43 страны, в том числе впервые были гости из Перу, Йемена, Сирии и Португалии. Многие иностранные граждане приехали к нам по безвизу.
Больше всего экскурсии на МТЗ популярны у туристов из России, Китая, Литвы, Казахстана и Узбекистана. В программу посещения входит катание на тракторах и даже участие в сборке машины.