Мультибрендовый центр белорусской техники в Кузбассе станет крупнейшим в России. В Москве прошли переговоры посла Беларуси с губернатором Кемеровской области.

Сегодня БЕЛАЗ - это визитная карточка Кузбасса. На угольных карьерах работают более 4 тыс. наших самосвалов.

Машина настолько популярная, что несколько лет назад в Кемеровской области построили большой сервисный центр, где выполняют работы любого уровня сложности: от восстановления базовых деталей до ремонта двигателей. Строительство второй очереди центра закончится в этом году. Торжественное открытие запланировано на лето. Мультибрендовый центр - первый подобный проект на территории России. Он соберет в одном месте все лучшее под маркой "Сделано в Беларуси" - от комбайнов и тракторов до автобусов и погрузчиков леса - и станет проводником для всей белорусской техники в регионы Западной Сибири.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Это проект, который реализовывался по поручению Президента Беларуси. Когда мы приняли решение о создании крупных мультибрендовых сервисных центров в РФ. Сегодня мы имеем там площадку по ремоторизации карьерных самосвалов. Сейчас построен самый современный в Российской Федерации центр, где будут представлены не только карьерные самосвалы, но и другая техника, начиная от посевных агрегатов и заканчивая коммунальной и дорожно-строительной техникой - то есть фактически вся номенклатура нашего машиностроительного комплекса".