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Мультибрендовый центр белорусской техники в Кузбассе станет крупнейшим в России
Мультибрендовый центр белорусской техники в Кузбассе станет крупнейшим в России. В Москве прошли переговоры посла Беларуси с губернатором Кемеровской области.
Сегодня БЕЛАЗ - это визитная карточка Кузбасса. На угольных карьерах работают более 4 тыс. наших самосвалов.
Машина настолько популярная, что несколько лет назад в Кемеровской области построили большой сервисный центр, где выполняют работы любого уровня сложности: от восстановления базовых деталей до ремонта двигателей. Строительство второй очереди центра закончится в этом году. Торжественное открытие запланировано на лето. Мультибрендовый центр - первый подобный проект на территории России. Он соберет в одном месте все лучшее под маркой "Сделано в Беларуси" - от комбайнов и тракторов до автобусов и погрузчиков леса - и станет проводником для всей белорусской техники в регионы Западной Сибири.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Это проект, который реализовывался по поручению Президента Беларуси. Когда мы приняли решение о создании крупных мультибрендовых сервисных центров в РФ. Сегодня мы имеем там площадку по ремоторизации карьерных самосвалов. Сейчас построен самый современный в Российской Федерации центр, где будут представлены не только карьерные самосвалы, но и другая техника, начиная от посевных агрегатов и заканчивая коммунальной и дорожно-строительной техникой - то есть фактически вся номенклатура нашего машиностроительного комплекса".
Кроме того, на встрече обсудили вопросы поставок в Кемеровскую область белорусских трамваев, участие наших специалистов в строительстве школы и детского сада, а также гуманитарное сотрудничество. Стороны договорились о проведении Дней Беларуси в Кемеровской области.