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МВФ: рост мировой экономики в 2025 году снизится до 2,8 %

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в ближайшие 5 лет мировая экономика будет больше полагаться именно на страны БРИКС, чем на членов так называемой западной "Большой семерки". По прогнозам экспертов, темпы будут определяться новыми вызовами и угрозами.

Итак, по данным МВФ, рост мировой экономики в 2025 году снизится до 2,8 % по сравнению с 3,3 % в 2024-м.

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Наиболее резкое ухудшение ситуации ожидается в США - с 2,7 % до 1,8 %.

Происходит смещение экономического центра мира с Запада на Восток. В глобальном раскладе развивающиеся страны и прежде всего Китай получат гораздо большую роль.

Эскалация на Ближнем Востоке тоже может повлиять на мировой экономический расклад. Из-за действий Израиля Иран может блокировать одну из важнейших артерий транспортировки нефти - Ормузский пролив. Через него проходит 15-20 % мировой нефти и более 30 % сжиженного природного газа. Ежедневно по нему проходит 200-300 судов, которые в пиковые часы могут следовать каждые 6 мин.

По оценкам иранских экспертов, закрытие пролива приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок, и цены на черное золото могут вырасти до 250 долларов за баррель.

БРИКСМВФ