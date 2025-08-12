"Мы не стопор этих процессов" - Головченко рассказал о развитии рынка криптовалют в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27318814-6ae8-4648-a3a4-eb19cef0c652/conversions/1d4c586b-98eb-4841-937c-f6177aaf50ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27318814-6ae8-4648-a3a4-eb19cef0c652/conversions/1d4c586b-98eb-4841-937c-f6177aaf50ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27318814-6ae8-4648-a3a4-eb19cef0c652/conversions/1d4c586b-98eb-4841-937c-f6177aaf50ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27318814-6ae8-4648-a3a4-eb19cef0c652/conversions/1d4c586b-98eb-4841-937c-f6177aaf50ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Общая капитализация криптовалютного рынка достигла 4 трлн долларов. По словам председателя правления Нацбанка Романа Головченко, Беларусь также активно развивается в этом направлении.

Декрет №8 Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики" одним из первых в мире ввел понятие "токен".

"С момента принятия документа многое изменилось, двинулось вперед, мы не стояли на месте. В инфраструктуре Парка высоких технологий в первую очередь развивались соответствующие инструменты, криптообменные площадки, криптобиржи так называемые. У нас функционирует система токенов", - отметил Головченко.

Государства по всему миру приходят к мнению о необходимости более жесткого регулирования этого рынка, так как криптовалюта не является валютой в общепринятом смысле. Ни одна страна не допускает криптовалюты к использованию в качестве платежного средства внутри государства.

"Будучи физическим лицом, их можно хранить, кому-то перечислять, но расплачиваться ими, допустим, ты за товары или услуги нельзя. Я считаю, это правильная политика, она соответствует рекомендациям международных финансовых организаций", - заявил Головченко.

Он подчеркнул, что у Национального банка есть четкая позиция по поводу дальнейшего развития криптовалют. "Мы не стопор этих процессов. Мы хотим направить их в выгодное для нашей страны русло и в том числе создать для нашей страны определенные конкурентные преимущества по аналогии с тем, какие мы получили после издания декрета №8. Я думаю, что в ближайшее время мы еще раз у главы государства окончательно обсудим выработанные решения, будет правильно их анонсировать после принятия", - подытожил председатель правления Нацбанка.