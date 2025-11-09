"Хрустальная ночь": мир вспоминает жертв преступлений фашистов

9 ноября - Международный день против фашизма и антисемитизма. Он установлен в память о "Хрустальной ночи" - массовом еврейском погроме в нацистской Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Далее был холокост с лагерями смерти, где уничтожались неугодные Третьему рейху нации.

Сегодня мир вспоминает жертв преступлений фашистов. Беларусь как никто прочувствовала на себе последствия коричневой чумы. На территории нашей страны были уничтожены свыше 800 тысяч евреев.

Сегодняшний день - повод снова напомнить о страшной цене тех ошибок, которые привели человечество к самой кровопролитной войне в истории.

"Хрустальная ночь"

В истории есть ночи, длящиеся годами. Ночи, чей мрак не рассеивается с рассветом. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей нацистской Германии, а также в аннексированной Австрии и оккупированной Судетской области, прокатилась волна жестоких еврейских погромов, вошедшая в историю как "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин". В эту ночь вместе с витринами еврейских магазинов разбились все иллюзии о сущности нацистской идеологии.

Формальным поводом для начала погромов стал выстрел отчаяния. 9 ноября 1938 года еврейский юноша Гершель Гриншпан в порыве мести за высланных из Германии родителей смертельно ранил в Париже немецкого дипломата Эрнста фом Рата. Рат, как и Хорст Вессель, в 1930 году стал "кровавым свидетелем" для пропаганды Третьего рейха. После 9 ноября 1938-го машина ненависти была запущена на полную мощь.

То, что случилось дальше, нацисты назвали "спонтанным гневом нации". Но эта "спонтанность" была срежиссирована с леденящей кровь точностью. Отряды штурмовиков SA, переодетые в гражданское, получили четкие инструкции: громить, жечь, но не грабить. Создать картину всенародного возмущения.

За одну ночь по всей стране вспыхнули сотни синагог. Были разрушены тысячи магазинов, осквернены кладбища. Людей избивали прямо на улицах, заставляя смотреть, как уничтожают их собственность, религию, культуру.

Погибли около 90 человек, а 30 тысяч были арестованы и в дальнейшем отправлены в концентрационные лагеря: Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен. Это был уже не просто антисемитизм. Это была репетиция холокоста. Проверка - как отреагируют сами немцы? Как отреагирует мир?

Немцы в большинстве своем молчали. Мир выразил сдержанное сожаление. А нацистский режим понял, что навсегда освободился от оков химеры по имени совесть.

После "Хрустальной ночи" на еврейскую общину наложили штраф в миллиард марок за ущерб, который им же и нанесли. Это был цинизм, возведенный в ранг государственной политики. Путь от разбитых витрин к газовым камерам Освенцима оказался страшно коротким.