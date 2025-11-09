Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как барахлит сердце Европы - разберем в "Понятной политике"

Брюссель погряз в криминале и наркотрафике. Почему там, где говорят о правах человека, царит полное беззаконие? Кражи, перестрелки и бездействие полиции. Власть просит помочь армию. Кто превратил город в рассадник террора?

Как барахлит сердце Европы, расскажем в "Понятной политике" в понедельник, 10 ноября, после "Панорамы", а также на сайте news.by и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

