Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма

В Беларуси ноябрь - месяц охотничьего туризма. С каждым годом интерес к охоте в стране растет - в 2025 году лицензии получили более 1900 человек, что на 100 больше, чем в прошлом.

Активно увеличивается и число иностранных охотничьих туров: за 10 месяцев текущего года их зарегистрировано 1012, тогда как в прошлом году было 890. Основной поток туристов-охотников традиционно приезжает из России и стран СНГ. Однако все чаще Беларусь выбирают и гости из Европейского союза - их число выросло примерно на 3 %. Это подтверждает растущую привлекательность охотничьего туризма как части национального туристического бренда.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

"Это устойчивая ниша. Охотничий туризм в Республике Беларусь традиционно пользуется популярностью как среди белорусских охотников, российских охотников, так и гостей из дальнего зарубежья. В частности, это арабские страны, в первую очередь Персидский залив. Также интерес проявляют охотники из Индии, из Китая и других зарубежных стран. Действительно, есть разного уровня охотхозяйства в плане размещения, в плане гостиничных комплексов, домиков охотника. Везде действительно предоставляются очень качественные услуги по организации охоты".

"Охотничий туризм - одно из наиболее перспективно развивающихся направлений туризма в Беларуси. В первую очередь это происходит потому, что ресурсная база этого туризма, скажем так, нарастает достаточно быстрыми темпами. Численность основных видов охотничьих животных, которые пользуются спросом, достаточно быстро сегодня растет, поэтому прирост туризма именно в плане дохода иностранного или въездного туризма порядка 130 % у нас, скажем так, сегодня наблюдается", - рассказал Александр Козорез - начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси.