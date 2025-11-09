Запись на полтора года вперед - узнали, в чем секрет популярности Литературного музея Петруся Бровки

В Литературном музее Петруся Бровки наблюдается ажиотаж.

Расскажем, почему такая очередь и что привлекает белорусов.

Услуга "Музей на двоих" популярна среди белорусов

Очередь в Литературный музей Петруся Бровки растянулась почти на полтора года. Попасть сложнее, чем в Лувр.

Экспозиция открыта со вторника по воскресенье, но есть и особый формат - дважды в неделю музей открывает двери для некоторых людей.

"Музей на двоих" - так называется услуга, которая стала причиной ажиотажа. Персональная экскурсия, уютный столик, и все это - с видом на белорусскую столицу.

Идея родилась почти случайно, но быстро стала любимой. Люди приходили на свидания, на годовщины или просто за тишиной и чаем.

Отметим, что это не просто музей, а квартира, где Петрусь Бровка жил порядка 30 лет. Улица Карла Маркса, дом 30 - здесь все сохранилось: книги, мебель и даже свет из тех самых окон.

Секрет яркой популярности прост: "Музей для двоих" - это не про экспонаты, а про эмоции.