3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Запись на полтора года вперед - узнали, в чем секрет популярности Литературного музея Петруся Бровки
В Литературном музее Петруся Бровки наблюдается ажиотаж.
Расскажем, почему такая очередь и что привлекает белорусов.
Услуга "Музей на двоих" популярна среди белорусов
Очередь в Литературный музей Петруся Бровки растянулась почти на полтора года. Попасть сложнее, чем в Лувр.
Экспозиция открыта со вторника по воскресенье, но есть и особый формат - дважды в неделю музей открывает двери для некоторых людей.
"Музей на двоих" - так называется услуга, которая стала причиной ажиотажа. Персональная экскурсия, уютный столик, и все это - с видом на белорусскую столицу.
Идея родилась почти случайно, но быстро стала любимой. Люди приходили на свидания, на годовщины или просто за тишиной и чаем.
Отметим, что это не просто музей, а квартира, где Петрусь Бровка жил порядка 30 лет. Улица Карла Маркса, дом 30 - здесь все сохранилось: книги, мебель и даже свет из тех самых окон.
Секрет яркой популярности прост: "Музей для двоих" - это не про экспонаты, а про эмоции.
Пары проводят вечер в пустом музее, слушают истории, пьют чабрецовый чай, смотрят на ночной Минск.