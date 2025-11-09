Музею Минского метрополитена - 10 лет. Здесь можно увидеть архивные фото, ключи от открытых станций и редкие артефакты, найденные во время строительства столичного метро.

История конструирования столичных подземных магистралей представлена в символах разных эпох. Кстати, основатели музея и ветераны труда работают в метрополитене и сегодня. В честь юбилея заслуженные работники получили награды.

Вход в музей Минского метрополитена - свободный. Он расположен на станции метро "Могилевская". Здесь посетителям в интерактивной форме напоминают о правилах безопасного поведения, а еще прививают интерес к поездам и у юных минчан, которые в будущем пополнят ряды машинистов, инженеров и архитекторов метрополитена.