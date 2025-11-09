В Березинском районе ищут пропавшего подростка

В Березинском районе идут поиски пропавшего подростка. В операции задействованы 133 человека, включая милицию, спасателей, лесников, волонтеров, cилы республиканского отряда "ЗУБР" и 32 единицы техники.

Штаб координирует работу в радиусе 20-25 км от деревни, проверяются лесные массивы и населенные пункты. Для поиска используют квадрокоптеры, тепловизоры и квадроциклы. Поиски идут непрерывно, в том числе и ночью.