В Березинском районе ищут пропавшего подростка
Автор:Редакция news.by
В Березинском районе идут поиски пропавшего подростка. В операции задействованы 133 человека, включая милицию, спасателей, лесников, волонтеров, cилы республиканского отряда "ЗУБР" и 32 единицы техники.
Штаб координирует работу в радиусе 20-25 км от деревни, проверяются лесные массивы и населенные пункты. Для поиска используют квадрокоптеры, тепловизоры и квадроциклы. Поиски идут непрерывно, в том числе и ночью.
14-летний Максим Зенькович пропал накануне возле деревни Карбовское. По словам мамы подростка, отмечают СМИ, у него есть проблемы со здоровьем. Мальчик может долго спать, но критически важно, чтобы он принимал лекарства.