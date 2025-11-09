Дворцово-парковый ансамбль Булгаков - архитектурная жемчужина в агрогородке Жиличи

На карте Беларуси множество мест, которые по праву считаются достоянием нашей страны. Мирский и Несвижский замки, Брестская и Бобруйская цитадели. Перечислять можно долго.

Каждый замок, дворец или крепость - это уникальные достопримечательности.

Расскажем о жемчужине Могилевской области - дворцово-парковом ансамбле в Жиличах.

Дворец Булгаков - история и современность

Своему появлению дворцово-парковый ансамбль в Жиличах обязан бобруйскому уездному маршалку Игнатию Булгаку. Согласно легенде, когда во время войны с Наполеоном он с русской армией дошел до Парижа, настолько был впечатлен дворцами во Франции, что решил в родных местах возвести не менее роскошную резиденцию.

Отличительная черта дворца - это невероятно высокая сохранность декора. Гости могут видеть интерьеры, какими их видели Булгаки. И они роскошные! Потолки в изящной лепнине, дорогая мебель и ковры. Шикарный и масштабный размах.

Восстановление ансамбля - кропотливая работа. Напомним, что в 2023-м завершился самый знаковый этап возрождения - достопримечательность полностью открыли для гостей. Сейчас реанимируют парк и систему водоемов.