В Галерее Щемелева открылась выставка дизайнерских ковров-картин

Не просто ткань, а эмоции, вплетенные в орнамент. В Галерее Леонида Щемелева ковры заняли место на стенах, но в виде современных арт-объектов. К просмотру представлено более двух десятков картин-ковров.

"Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции" - совместный проект мастеров белорусского текстильного производства и профессионального клуба дизайнеров.

Иногда ткань способна сказать больше, чем слова. В узорах ковров-картин - вся любовь мастеров к родной земле.

Более двух десятков арт-объектов - каждый сплетен из традиции и дизайнерской фантазии.

Город Витебск, где издавна ковры были символом уюта и вкуса, вдохновил авторов на новое прочтение своей школы.

Среди экспонатов - работы, созданные по мотивам живописи Леонида Щемелева.

Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева:

"Картины Леонида Дмитриевича нашли отражение в коврах-картинах. И это не случайно, ведь художник родился в Витебске. В его работах - любовь к родному городу, и сегодня она оживает в ткани, в каждом узоре, в каждой нити".

Современные технологии позволяют воспроизводить на ткани даже живописные мазки - от мягких цветовых переходов до сложных графических решений. Но за каждым ковром по-прежнему стоит человек. И именно это делает их живыми произведениями искусства.

Ольга Давыдова, представитель текстильной отрасли:

"Это ковры-картины, созданные совместно с профессиональным сообществом дизайнеров. Мы представляем совершенно новый формат - арт-объекты, которых раньше не было в Беларуси. Для нас это волнительный момент - показать не просто ремесло, а современное декоративное искусство".

Выставка "Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции" - это диалог этнической культуры и нового взгляда. Каждый ковер здесь - как визуальная история, где сохраняется память ремесла и энергия настоящего.

Алена Пласконная, руководитель сообщества дизайнеров:

"Мне особенно нравится, что теперь мы можем показать искусство наших мастеров в таком необычном формате".

Коллекция объединяет не только нити и смыслы, но и людей - художников, дизайнеров, технологов.