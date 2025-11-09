Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

На Комаровском рынке продают сушеные грибы по 400 рублей за килограмм

На столичном рынке белорусов ждет ценовой сюрприз: 400 белорусских рублей за килограмм белых сушеных грибов.

Белорусы удивлены - почему такая цена? Все дело в том, что при сушке гриб теряет около 90 % веса. То, что в лесу весило 10 килограммов, превращается в один. Однако при готовке они снова увеличиваются в размере. Белорусы в домашних условиях засушивают грибы как в обычной печи, так и в специальном оборудовании.

Отметим, что грибов на рынке немного, в основном - свежие и соленые. К удивлению, такая цена не сильно шокировала белорусов - спрос есть.

На Комаровке уверяют, что сушеные грибы прошли лабораторный контроль - превышения радиации не выявлено.  Информация есть на каждой упаковке.

Разделы:

ЭкономикаОбществоТорговля

Теги:

ценарынокпродукты питанияКомаровский рынокгрибы