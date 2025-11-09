3.68 BYN
На Комаровском рынке продают сушеные грибы по 400 рублей за килограмм
Автор:Редакция news.by
На столичном рынке белорусов ждет ценовой сюрприз: 400 белорусских рублей за килограмм белых сушеных грибов.
Белорусы удивлены - почему такая цена? Все дело в том, что при сушке гриб теряет около 90 % веса. То, что в лесу весило 10 килограммов, превращается в один. Однако при готовке они снова увеличиваются в размере. Белорусы в домашних условиях засушивают грибы как в обычной печи, так и в специальном оборудовании.
Отметим, что грибов на рынке немного, в основном - свежие и соленые. К удивлению, такая цена не сильно шокировала белорусов - спрос есть.
На Комаровке уверяют, что сушеные грибы прошли лабораторный контроль - превышения радиации не выявлено. Информация есть на каждой упаковке.