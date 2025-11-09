3.68 BYN
В Беларуси более 48 тыс. пустующих домов ждут новых владельцев
Более 48 тысяч пустующих домов по всей стране ждут новых владельцев. Информация о строениях содержится в профильном реестре.
Можно через интернет выбрать постройку по душе, а затем приступить к покупке. Через аукцион или, если повезет, всего за одну базовую.
Такая услуга пользуется популярностью. Белорусы хотят жить на своей земле и скупают домики в деревне. Особенно этот тренд прослеживается в Год благоустройства.
Виктория Верина, замначальника главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:
"В Год благоустройства у нас, во-первых, на 25 % повышены показатели по вовлечению в хозяйственный оборот. И можно сказать, что еще год не завершился, но план, который был утвержден Советом Министров, в целом по республике выполнен по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих жилых домов".
Реестр содержит информацию о домах по всей стране. Однако самые активные регионы - Гродненская и Минская области.