3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
МИД: пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии
Автор:Редакция news.by
Пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии, отмечают в МИД.
Ее посетил работник почетного консульства нашей страны в Бангкоке, который ознакомился с условиями пребывания женщины и провел беседу с медицинским персоналом. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации.
Напомним, авария произошла 8 ноября в провинции Канчанабури. Автобус перевернулся и упал с холма. Травмы получили 11 граждан Беларуси и России.