МИД: пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии

Пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии, отмечают в МИД.

Ее посетил работник почетного консульства нашей страны в Бангкоке, который ознакомился с условиями пребывания женщины и провел беседу с медицинским персоналом. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации.