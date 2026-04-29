Мясо или капуста? Что важнее для расчета индекса цен, рассказал представитель Белстата
Заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь Алексей Ярковец рассказал в ток-шоу "Экономическая среда", как рассчитывается индекс потребительских цен.
По его словам, если рассматривать инфляцию как средний показатель (а это действительно так, потому что макроэкономический показатель включает в себя средний расчет по 516 товарам и услугам, пользующимся наибольшим спросом у населения), то это количество товаров составляет потребительскую корзину, формирующуюся из предпочтений у населения Беларуси.
"Мы наблюдаем за более чем 6 тыс. домашних хозяйств. Тот, кто попал в поле зрения, тщательно заполняет все траты, которые он совершает в магазине, сфере услуг и интернете. Исходя из этих трат, формируется структура потребительской корзины, и товары, пользующиеся спросом (их удельный вес составляет более 0,01 %), включаются в корзину для расчета индекса потребительских цен", - подробно пояснил гость ток-шоу.
Заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси подтвердил, что цены на товары и услуги, входящие в корзину, могут отличаться от средней. К слову, влияет больше продукция, как раз находящаяся в спросе. "Если люди больше покупают мясо, овощи, фрукты, хлеб, то и рост цен на них будет больше, и их влияние на средний показатель по инфляции тоже будет выше. В настоящее время мы мониторим цены практически по всей Беларуси. Под наблюдением находится 31 город", - добавил он.
Сегодня для сбора информации используются комбинированные методы. Если раньше это делали специально обученные люди, которые регистрировали цены (да, и в настоящий момент они тоже остались), то сейчас упор больше делается на современные подходы. Например, данные о ценах собираются в интернет-торговле, в базе чеков и кассового оборудования.
Регистратор может предоставить в месяц 70 тыс. котировок, а данные МНС позволяют собрать более 1 млн. Это дает возможность рассчитать более точные в среднем показатели.
"Кстати, с учетом того, что если мясо ест большее количество людей и тратит на него больше, чем на капусту, то влияние мясной продукции на общий индекс будет выше", - уточнил, завершая мысль, Алексей Ярковец.
