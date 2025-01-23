На Беларусь приходится 94 % импортной молочной продукции в России

Погода в Беларуси
Брест3°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев1°
Гродно2°
Минск1°
Минск
1°
Около 94 % импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь.
По итогам года республика по ряду товарных позиций обеспечила абсолютное доминирование. Например, белорусских яиц на российском рынке 87 % от общего объема импорта. Более 50 % всей ввозимой мясной продукции - под маркой "Сделано в Беларуси".
Товарооборот между странами уверенно прибавляет. Ожидается, что цифра достигнет планки в 60 млрд долларов. Отметим, растет не только товарооборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга.