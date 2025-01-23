На Беларусь приходится 94 % импортной молочной продукции в России

Около 94 % импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь.

По итогам года республика по ряду товарных позиций обеспечила абсолютное доминирование. Например, белорусских яиц на российском рынке 87 % от общего объема импорта. Более 50 % всей ввозимой мясной продукции - под маркой "Сделано в Беларуси".