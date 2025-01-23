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На Беларусь приходится 94 % импортной молочной продукции в России

Около 94 % импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь.

По итогам года республика по ряду товарных позиций обеспечила абсолютное доминирование. Например, белорусских яиц на российском рынке 87 % от общего объема импорта. Более 50 % всей ввозимой мясной продукции - под маркой "Сделано в Беларуси".

Товарооборот между странами уверенно прибавляет. Ожидается, что цифра достигнет планки в 60 млрд долларов. Отметим, растет не только товарооборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга.

Россиятоварооборот