На Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме в Баку заключены контракты почти на 19 млн долларов

Контракты на сумму 18,9 млн долларов заключены по итогам Белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Баку. Об этом рассказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, сообщает БЕЛТА.

По словам Михаила Мятликова, всего было заключено 12 документов, три из которых в режиме онлайн. "Большое количество было представителей бизнеса Азербайджана. Многие, конечно, встречаются не первый раз, у нас уже налажены дружеские отношения, но были и те, с кем виделись впервые", - отметил председатель БелТПП.

Во второй день работы делегации деловых кругов Беларуси запланированы индивидуальные встречи. "Мы, как и договаривались, ждем наших партнеров из Азербайджана у нас на выставке "Белагро" в июне. Они подтвердили свое присутствие. А мы с 13 по 16 мая будем участвовать в их международной выставке Caspian Agro - уже подтвердили заявки 17 белорусских предприятий, которые представят новинки своей продукции в Баку", - рассказал он.

В частности, на бизнес-форуме были подписаны три договора между ОАО "Мостовдрев" и ЗАО "Сосна" на поставку фанеры, ламинированных напольных покрытий и плит МДФ.

Кроме этого, ОАО "Камволь" заключило договоры с Smart Style MMC и ОАО "Бакинский швейный дом" на поставку ткани. Подписан также контракт между СП ОАО "Спартак" и AZNUR на поставку кондитерских изделий.

Подписан договор о намерениях между ООО "Боркоф-Агро" и ООО "Стапри-Азербайджан" на поставку резиновых плит, а также соглашение о сотрудничестве между НТЦ "ЛЭМТ" холдинга БелОМО и Национальной академией авиации ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".