На БУТБ впервые продали белорусский лен в ОАЭ

Еще одна страна начала покупать белорусский лен через товарную биржу. Помимо китайских импортеров, теперь льноволокно приобретают Объединенные Арабские Эмираты, которые прежде закупали через биржу пиломатериалы, сухое молоко и кормовые добавки.

По данным БУТБ, резиденты ОАЭ прочно удерживают пятое место среди крупнейших импортеров белорусских товаров на биржевых торгах. Так, в январе - апреле 2025 года экспортные поставки в эту страну достигли без малого 30 млн долларов. Это почти в 7 раз больше относительно аналогичного периода 2024 года.