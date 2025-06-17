На экономическом форуме в Петербурге обсуждают общие ценности как основу роста многополярного мира

Петербургский международный экономический форум собрал государственных деятелей и политиков из порядка 50 стран мира. Главная тема для обсуждения - общие ценности как основа роста многополярного мира.

Беларусь ежегодно принимает участие в этом масштабном деловом событии. Встречи и переговоры запланированы у главы Национального банка Беларуси, министров экономики и энергетики и председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.

Прямо сейчас участники обсуждают важные вопросы. Что повлияет на формирование новой экономической волны? Какие технологии станут драйвером развития экономики? Как достичь человеческого благополучия?

Сегодня мир стоит перед большими вызовами - экономическая и политическая фрагментация, демографическая катастрофа, последствия внедрения прорывных технологий, социальный и технологический разрыв внутри стран и между ними. Успешный ответ на эти вызовы дает уникальную историческую возможность для стран мирового большинства сформировать устойчивую долгосрочную новую платформу глобального роста за счет трансформации мировой экономической системы, развития прорывных технологий, инвестиций в человека и среду для жизни. И это только начало форума.