На Евразийском экономическом форуме в Минске представят много вкусных достижений Беларуси

Помимо заседания Высшего Евразийского экономического совета, в Минске пройдет Евразийский экономический форум. Участие в мероприятиях, как ожидается, примут более двух десятков стран.

На площадке у Минского международного выставочного центра будет работать выставка современной промышленной и сельскохозяйственной техники, а внутри экспозиции достижений суверенной Беларуси в том числе обещают много вкусного. Вкус белорусского хорошо известен на евразийском пространстве.

Евразийская семья: что на столе?

Простая аналогия. У нас большая евразийская семья, У каждой страны по своей комнате, но кухня одна. У Армении ломятся полки от клубники, абрикосов и винограда, у Кыргызстана много овощей, картофеля.

Казахстан - с говядиной и бараниной. Россия - крупный поставщик пшеницы. Беларусь - первая в союзе по производству молока, мяса и сахара. В этом отношении возможности нашей страны превышают внутреннее потребление в 1,5-3 раза.

Евразийский экономический форум news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31454092-c2b2-47e4-9bc8-9a5d485286fa/conversions/7c17eae5-5e82-4c96-8330-6bcc44c0f5bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31454092-c2b2-47e4-9bc8-9a5d485286fa/conversions/7c17eae5-5e82-4c96-8330-6bcc44c0f5bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31454092-c2b2-47e4-9bc8-9a5d485286fa/conversions/7c17eae5-5e82-4c96-8330-6bcc44c0f5bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31454092-c2b2-47e4-9bc8-9a5d485286fa/conversions/7c17eae5-5e82-4c96-8330-6bcc44c0f5bb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хотя каждый из членов евразийской семьи все это производит. Просто кто-то больше, кто-то меньше, кто-то критически мало. В таком случае у соседей не только соль ведь просят. Беларусь более четверти мясной продукции экспортирует странам ЕАЭС.

Василий Лукашик, главный технолог филиала "Борисовский мясокомбинат":

"Особой популярностью у нас пользуются такие колбасы, как "Брауншвейгская", "Советская", "Столичная", "Свиная", рецептура и технология изготовления которых остается неизменной с 1934 года. Кроме того, в линейке нашего мясокомбината имеются колбасные изделия, запущенные по программе импортозамещения. Представлены колбасные изделия, изготовленные преимущественно из одной говядины, изготовление которых подтверждается сертификатом "Халяль".

Почему ЕАЭС выбирает белорусскую продукцию?

Сегодня Борисовский мясокомбинат - это 4 основных производственных цеха и более 100 видов колбасной продукции. И каждые полгода новинка. В ассортименте изделия как по традиционным, так и по современным технологиям. Что до копченостей - исключительно шахтный метод. Высота шахты приблизительно с 8-этажное здание. Сутки-двое и готово. Дым только лесных пород деревьев (ольха, осина).

Игорь Горегляд, заместитель директора по коммерческим вопросам УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскхлебопродукт":

"Мы представлены на всем рынке ЕАЭС, но львиную долю занимает Российская Федерация. Если говорить о сухих цифрах, то за 2024 год мясокомбинатом поставлено готовой продукции, а именно колбасных изделий, порядка 300 тонн на общую сумму около 1 млн 300 тыс. долларов в эквиваленте. Также мы поставляем не только колбасные изделия, но и говядину глубокой переработки. Нами поставлено на указанный рынок порядка тысячи тонн говядины на сумму около 4 млн 300 тыс. долларов".

ЕАЭС: работа с учетом всех стран-участниц

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Без оглядки на размер экономики, с учетом интересов всех участников, равно членов семьи. ЕАЭС - одно из немногих объединений, в котором существует взаимовыгодная экономическая интеграция, с учетом интересов всех его участников, без оглядки на размер экономики. Это единый рынок со свободным движением товаров и никаких там санкционных барьеров. К тому же, это не просто пятерка и три наблюдателя. Перспективы Союза видят и десятки других государств.

Александр Портной, директор РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству":

"Ряд стран сегодня пошли по пути приобретения наших технологий производства молока. Т.е. мы строим молочные комплексы современнейшие, комплектуем их нашим оборудованием, которое производится в Республике Беларусь. К примеру, Гомельагрокомплект поставляет такое оборудование, доильное и холодильное оборудование".

Молочные реки ЕАЭС с белорусскими истоками

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Беларусь входит в топ-5 лидеров по производству молока на душу населения. Нашу молочку знают и охотно покупают почти в 70 странах. Ассортимент впечатляет даже самих белорусов: более 2 тыс. наименований цельномолочной продукции, около 40 видов масла, а также около 480 видов сыров. Беларусь экспортирует более половины молочной продукции партнерам по ЕАЭС.

Александр Портной, директор РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству":

"Сегодня мы решаем вопросы санкционной безопасности у животноводства. Мы должны обеспечивать свои страны своим селекционным материалом, генетическим материалом. Например, мы в Республике Беларусь в этом году регистрируем свой отечественный яичный кросс кур с белой окраской яйца. Российская Федерация работает над созданием своего отечественного кросса бройлера. Узбекистан активно интересуется промышленными технологиями в рыбоводстве, производстве продукции и аквакультуры в установках замкнутого водообеспечения. Это разведение ценных пород рыб".

Минск готовится принимать Евразийский саммит