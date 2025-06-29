На форуме ЕАЭС обсудили, как углубить интеграцию, устранить барьеры и отшлифовать острые углы

Дебютировал в качестве места широкоформатного диалога стран ЕАЭС, партнеров и заинтересованных третьих стран выставочный комплекс "БелЭкспо". ЕАЭС в 2025 году перевалил отметку в 10 лет. Так что формируются цели, планы и, главное, механизмы на ближайшую перспективу. Есть шероховатости, поэтому в дело вступают практики.

Под знаком евразийского пространства. И главное, качественного. Что делать, как углубить интеграцию, устранить существующие барьеры и отшлифовать острые углы, чтобы экономики брали и дальнейшие планки роста, несмотря на общие мировые тенденции к падению.

Минск на этой неделе стал большой площадкой диалога. Говорила Евразия. Форум не для теоретиков, а для практиков. На это изначально нацеливал Президент: детали, конкретика, а не пустой звон, разговор ради разговора. "БелЭкспо" собрал более 300 спикеров во время Евразийского экономического форума, 2,7 тыс. участников и представителей 33 государств. Только топ-эксперты, министры, государственные деятели, деловые круги.

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"Мы сегодня сталкиваемся с совершенно новыми реалиями, когда вообще мировое разделение труда теряет свой смысл, когда появляется технологический суверенитет, продовольственная безопасность. То есть с одной стороны мы задумываемся о защите национального суверенитета (многоаспектного), с другой мы понимаем, что для того, чтобы перед всеми этими угрозами выжить, надо объединяться. Так вот у нас этот опыт есть. По большому счету мы в этом плане можем служить площадкой для подражания", - отметила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

И эта площадка сегодня под пристальным вниманием мировой общественности. На форум было аккредитовано около 500 журналистов. Белорусские медиа, представители стран ЕАЭС, ОАЭ, Мьянмы, Кубы, Германии, Великобритании и Японии. Хотя, конечно, не только в этих странах пристально следят за евразийской повесткой.

ЕАЭС создает эффективное интеграционно-экономическое пазл-полотно. Строится новая многополярная архитектура отношений. Никто не стоит на пороге десятилетиями. Евразия - общий дом. Хотя даже шире. Об экономических связях речь заходит, в том числе, и со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Так что Минск предлагает даже не интеграцию, а гиперинтеграцию с третьими государствами.

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Чем шире круг партнеров, тем больше нужно и торговых путей, которые свяжут воедино экономики. О логистике на форуме говорили много. Это то, что формирует защитный барьер от внешних потрясений и давления. Чтобы люди на 5-й части суши, а именно такое количество представителей собрал форум в Минске, не зависели от ретроградных настроений весьма ограниченного "западного" меньшинства.

Торговые коридоры - доступ на рынки - это артерии экономики. Для устойчивого роста, в том числе, необходимо устранить существующие бюрократические нюансы. Тогда товары быстрее, проще, а впоследствии и с меньшей заложенной стоимостью для потребителя будут поступать на рынки. Только уход от бумаги к цифре к 2040 году, по прогнозам участников форума, поможет сэкономить более 25 млрд евро в секторе грузоперевозок и логистики.

"Одна из задач - это бесшовное сопровождение транспортно-логистических коридоров. И время прохождения, комфорт прохождения грузооборота, пассажиропотока между странами играют значительную роль в современном мире. Все должно быть быстро, качественно, в цифру, как говорится, в один клик, понятно и прозрачно для всех: и для пользователя, и для регулятора", - подчеркнул глава ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Семкин.

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Но не только логистика. Весьма чувствительная тема - доступность медикаментов, разница в ценовой политике и вообще выбор. Да, поэтапно формирование общего рынка идет. По объему фармпроизводства в Союзе вышли на 10 млрд долларов. Увеличилась и взаимная торговля за последние 7 лет на наполовину. Свыше 80 % от экспорта белорусской фармпродукции приходится именно на ЕАЭС. При этом и потенциал взаимных продаж далеко не исчерпан. Есть шероховатости, которые приводят к дисбалансу - стоимость препаратов массового применения отличается в 2-6 раз.