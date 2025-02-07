На какие выплаты могут рассчитывать безработные при трудоустройстве с переездом в сельскую местность

7 февраля вступает в силу обновленная инструкция. Граждане теперь могут рассчитывать на сумму, равную 9-кратному размеру бюджета прожиточного минимума, то есть больше 4 тыс. рублей. Для этого необходимо заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и соцзащите, безработным и нанимателем. Договор регламентирует условия переезда и трудоустройства, гарантирует выплату финансовой помощи и контроль за выполнением договорных обязательств.