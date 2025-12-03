На кого будет спрос в Беларуси: Минтруда представило прогноз востребованных профессий до 2030 года

В Минтруда и соцзащиты назвали самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие пять лет. Итак, ожидается устойчивый спрос на кадры в обрабатывающей промышленности.

Больше в специалистах будет нуждаться и стройотрасль для реализации запланированных масштабных инфраструктурных проектов. В прогнозе на третьем месте IT-сектор, как драйвер развития всех отраслей экономики. Также значительные кадровые потребности прогнозируются в сфере здравоохранения и торговле.