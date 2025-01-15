"На первом месте в мире по добыче торфа, на третьем - калийных солей". Чем богата белорусская земля?

Почему охранное использование недр - одно из основных направлений работы природоохранного ведомства, объяснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает БЕЛТА.

Вопросы интенсификации минерально-сырьевой базы страны находятся на постоянном контроле. Глава Минприроды подчеркнул, что объявление в Беларуси 2025 года Годом благоустройства затрагивает и такие направления, как использование полезных ископаемых при строительстве, облагораживании территорий и площадок, устройстве дорожного полотна, обеспечении городов питьевым водоснабжением из подземных источников и не только.

За 2024 год с участием всех недропользователей в стране обеспечен прирост ряда запасов, а именно формовочного и стекольного песка - 2,4 млн т, валунно-гравийно-песчаной смеси - 13,9 млн куб.м, песка, используемого для дорожных и строительных работ, - 20,6 млн куб.м, торфа - 4,6 млн т.

Руководитель министерства также обратил внимание на то, что в предыдущем году была продолжена работа по увеличению уровня прироста новых промышленных запасов нефти над ее добычей. Так, прирост нефти составил 2,8 млн т (110,3% к уровню 2023 года), а добыча - почти 2 млн т (103,2%).